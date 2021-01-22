Лес рук: чем Башкирии грозит нехватка трудовых мигрантов

Профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов со ссылкой на данные МВД уточняет, что до того, как Россия закрыла границы из-за пандемии, из страны успели уехать 1,2 млн иностранцев (по данным «Новых известий», вместо традиционных 9-11 млн мигрантов сейчас в России находится около 6 млн человек). Он подчеркивает, что их на родине никто особенно не ждет, к тому же и там, скорее всего, тоже экономический кризис. Поэтому, скорее всего, гастарбайтеры все-таки будут стараться удержаться за работу в России, а опыт предыдущих кризисов показывает, что и работодатели не захотят их отпускать, потому что привыкли им меньше платить.