В Башкирии 40% многоквартирных жилых домов находятся в неудовлетворительном состоянии

Отмечается, что Госкомитетом за текущий год было отсмотрено 9857 многоквартирных домов, из которых в 8847 домах были обнаружены нарушения. Известно, что всего было выявлено более 23 тысяч нарушений, по которым было выдано 4507 предписаний, а в отношении юридических лиц и вовсе было возбуждено 1109 административных правонарушений.