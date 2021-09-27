В Башкирии может быть снят запрет на продажу спиртного в новогодние праздники

Башкирия, которая на сегодня является единственным регионом, который ограничивал продажу спиртных напитков, кажется готова снять это ограничение. Чиновники сочли его эффективность недостаточной. Отменить ограничение предложили чиновники республиканского министерства торговли и услуг. На данный момент законопроект опубликован на портале проектов и нормативных правовых актов Башкирии для публичного обсуждения.
Выводы о неэффективности данного ограничения сделаны исходя из того, что несмотря на действие ограничения, снижения потребления горячительных напитков так и не произошло. С подобной инициативой выступали и торговые ассоциации.
В Минпромторге отмечают и негативные последствия ограничения, такие как растущий на фоне отсутствия алкоголя на полках магазинов спрос на суррогатную продукцию, с которой борьба в регионе ведется давно.