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«Раньше хотя бы платили»: Сотрудники БК «Уфимец» девять месяцев живут без зарплат

27 сентября 2021, 11:26
Фото: vk.com / Баскетбольный клуб «Уфимец»
Источник финансирования для клуба в первой половине 2021 года определен не был. Собеседник Mkset в спортивном клубе говорит, что зарплату сотрудникам задерживали всегда.

Источник Mkset, близкий к баскетбольному клубу «Уфимец», рассказал, что сотрудникам спортклуба не выплачивают заработные платы с декабря 2020 года. Источник также уточняет, что задерживают зарплату регулярно.

— Вообще задержки зарплаты в организации происходили регулярно, но раньше хотя бы платили. Теперь нет и этого. Я лично был вынужден уволиться в марте, так как ждать не мог, — рассказывает бывший сотрудник клуба, пожелавший остаться неназванным.

Причина, по словам экс-сотрудника клуба, кроется в нехватке средств бюджета — других объяснений руководство «Уфимца» сотрудникам не предоставляет. Он отмечает, что на расспросы, «когда же деньги будут выплачены», реакция была однозначная — его просто блокировали «везде где только можно», а на данный момент его полностью игнорируют.

Между тем «Уфимец» в социальных сетях приветствует новых игроков. «Добро пожаловать в семью» — гласит многообещающий финал в одной из публикаций. Также источник Mkset заявляет, что новые сотрудники пришли и на другие позиции, в том числе и на место бывшего сотрудника клуба.

— Подозреваю, что новым сотрудникам и игрокам платят. Никто не будет играть и работать бесплатно в профессиональном спорте. Но долги со старыми сотрудниками так и не закрыты. А то, что нет средств в бюджете — видимо также нет, смотря для кого. Для новых игроков и сотрудников каким-то образом — есть, — продолжает источник.

Для выяснения причин Mkset обратился в Министерство спорта Башкирии, где нам подтвердили, что у клуба, действительно, нет источника финансирования.

— В связи со сложными финансово-экономическими условиями, в первой половине 2021 года источник финансирования для клуба не найден. Настоящий источник не определён. На данный момент решаются юридические вопросы, как только они решатся начнутся выплаты, — сообщили пресс-службе Министерства спорта Башкирии.

Между тем в пресс-службе самого БК «Уфимец» нам сообщили, что в сезон команда заходит в нормальном рабочем режиме, а все вопросы по задолженности в скором времени должны решиться. Однако к какому конкретному сроку сказать не смогли.

— Вопросы по предыдущим задолженностям решаются в обычном рабочем порядке, к какому сроку я вам не могу сказать, — сообщил пресс-секретарь клуба.

Сама баскетбольная команда, по словам пресс-службы, находится на предсезонных играх.

— Команда у нас в полном составе, половина игроков в составе — новые, также был подписан контракт с новым тренером. Если есть какие-то накладки, то с началом сезона они точно будут решены, — добавили в пресс-службе.

Что касается финансирования клуба, то в пресс-службе отметили, что вопрос находится в активной проработке. Также большую роль сыграла и встреча с Премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым, в результате которой чиновник дал указание внести баскетбол в базовые виды спорта, что также позволит увеличить финансирование.

Напомним, что в Башкирии ситуация с финансированием профессиональных спортивных клубов — сложная. Так, футбольный клуб «Уфа» еще в 2020 году лишился поддержки Регионального фонда, которым распоряжается правительство Башкирии, в связи с чем команда была вынуждена попрощаться с ведущими игроками. Сообщалось, что прекращение финансирования произошло из-за коронавируса, но, по данным источника Mkset в управлении, предназначенные для футбола деньги перешли хоккейному клубу «Салават Юлаев». Только летом 2021 года, глава республики Радий Хабиров заявил, что продолжит поддерживать футбольный клуб «Уфа». В частности, он отметил, что финансирование команды будет происходить не из бюджета республики, для этого есть, по словам Хабирова, внебюджетные источники.

Проблемы в начале 2020 года начались и у прославленной хоккейной команды «Салават Юлаев», когда клуб лишился главного спонсора. Тогда республика выделила деньги из Фонда социальных целевых программ. Потом выделили ещё, но к сожалению, в ущерб другим профессиональным спортивным клубам Башкирии.

Совсем недавно появилась информация, что домашний стадион «Зелено-белых» может сменить название. Как и ФК «Уфа», когда стадион «Нефтяник» стал называться «BetBoom Ареной», такой ход существо облегчил финансовую ситуацию для клуба. Предполагается, что ледовый дворец «Уфа-Арена может быть переименован в «Уралсиб-Арену». Во всяком случае источник Mkset называет данную информацию «реалистичной». Так, продажа названия площадки может принести в бюджет клуба порядка 70-80 миллионов рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Спорт
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