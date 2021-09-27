«Раньше хотя бы платили»: Сотрудники БК «Уфимец» девять месяцев живут без зарплат

Напомним, что в Башкирии ситуация с финансированием профессиональных спортивных клубов — сложная. Так, футбольный клуб «Уфа» еще в 2020 году лишился поддержки Регионального фонда, которым распоряжается правительство Башкирии, в связи с чем команда была вынуждена попрощаться с ведущими игроками. Сообщалось, что прекращение финансирования произошло из-за коронавируса, но, по данным источника Mkset в управлении, предназначенные для футбола деньги перешли хоккейному клубу «Салават Юлаев». Только летом 2021 года, глава республики Радий Хабиров заявил, что продолжит поддерживать футбольный клуб «Уфа». В частности, он отметил, что финансирование команды будет происходить не из бюджета республики, для этого есть, по словам Хабирова, внебюджетные источники.