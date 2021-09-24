В Башкирии глава района был отстранен от работы из-за уголовного дела

Напомним, что уголовное дело было возбуждено из-за того, что администрация согласовала продажу земельного участка вблизи села Первушино на аукционе за 5,1 миллиона рублей, хотя кадастровая стоимость участка в разы выше и составляет 8 миллионов рублей. Следствие выдвинуло версию, что данный участок для начала был незаконно сдан в аренду, а после и продан по заниженной стоимости. Также предполагается, что одну часть участка планировалось отдать под строительство турбазы, а вторую — для индивидуальной застройки. Сам Руслан Гизатуллин вину не признает и утверждает, что торги проводились законно.