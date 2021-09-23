Дело принципа: почему ГК «Садовое кольцо» ускорила строительство ЖК Tau House в Уфе

— Мы проводим в столице Башкирии так много времени, что чувствуем себя здесь уже практически как в родном городе. На мой взгляд, этот удивительный город достоин удивительных проектов, которые будут подчеркивать его уникальность. Мы уже получили разрешение на строительство. Ведем подготовительные работы, собираемся представить уфимцам новый проект в начале следующего года. У нас также проработан детальный план относительно строительства в Уфе на ближайшую пятилетку. Когда все знают и любят своё дело, получаются по-настоящему классные проекты. Кроме этого, у нас надежный партнер в лице Сбербанка России, с которым мы подписали достаточно давно соглашение о партнерстве, — подчеркнул Анатолий Баталин.