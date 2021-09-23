Дело принципа: почему ГК «Садовое кольцо» ускорила строительство ЖК Tau House в Уфе

В октябре должны стартовать продажи квартир третьей очереди строительства ЖК Tau House. Сообщение об этом недавно появилось в СМИ. Помимо этого, ГК «Садовое кольцо» также известила о том, что намерена завершить строительство этого жилого комплекса на год раньше — в течение четырех лет вместо запланированных изначально пяти.
По ситуации на сегодня план продаж квартир в ЖК Tau House перевыполнен — и это несмотря на то, что стоимость жилплощади с момента старта продаж выросла.
— Анализ показал, что покупатели оценили проектные решения и преимущества ЖК Tau House выше, чем в других комплексах такого же класса, пребывающих в активной стадии реализации. Мы объясняем сложившуюся ситуацию именно высоким качеством строительства. На профессионально выполненный продукт спрос будет всегда, — так прокомментировал ситуацию коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.
По его словам, строительство первой и второй очередей ЖК Tau Hous идет со значительным опережением сроков, так что в марте 2023 года собственники квартир первой очереди уже получат от них ключи и смогут справить новоселье.
Анатолий Баталин отметил, что высокий уровень качества строительства ЖК Tau Hous — дело принципа, ведь это первый собственный проект ГК «Садовое кольцо» в Уфе. До этого ключи получали новоселы в долгостроях, которые ГК «Садовое кольцо» взялось достроить после краха компании «Госстрой».
Мы должны достойно выйти на строительный рынок Уфы, постаравшись задать определенный уровень качества жилья. Это касается не только разнообразных планировочных решений, но и качества жизни каждого из будущих жильцов. Группа компаний «Садовое кольцо» является федеральным застройщиком. Мы рады познакомить уфимцев с новой концепцией квартальной застройки, которую успешно реализуем в Москве и в других крупных городах, говорит Анатолий Баталин.
В ЖК Tau House ГК «Садовое кольцо» применила свои знания и лучшие практики, накопленные за время предыдущей работы.
— Мы поставили цель сделать жилье в ЖК Tau Hous, с одной стороны, доступным, а с другой стороны — эксклюзивным, чтобы характеристики жилого комплекса и удобства будущей жизни в нём отличались от типичных для сегодняшнего дня жилых комплексов. Считаю, что нам это удалось. Об этом свидетельствуют мнения будущих жильцов ЖК Tau Hous, которыми они делятся при покупке квартир, — уточнил коммерческий директор ГК «Садовое кольцо».
Он считает, что на примере ЖК Tau Hous можно говорить о создании в жилом комплексе класса «комфорт» условий, принятых при строительстве жилья бизнес-класса, а в некоторых случаях и классом выше.
Например, в нем запланирована уникальная придомовая территория, которая будет поднята на стилобатную часть выше пяти метров и таким образом окажется доступной лишь для жильцов и их гостей. Каждый метр пространства продуман так, чтобы жильцы могли с комфортом проводить время на свежем воздухе, отдыхая, расслабляясь, чувствуя себя в безопасности. Ландшафтный дизайн формирует особые тематические зоны, продуманные как для взрослых, так и для детей. Ни о каком присутствии автомобилей там, само собой, не может быть и речи. Для них предусмотрен паркинг.
Анатолий Баталин также обратил внимание отдельно на входные группы — в ЖК Tau Hous нет подъездов, а есть лобби. Такое решение в Уфе впервые применено в жилом комплексе класса «комфорт».
Еще одна «изюминка» проекта — квартиры с террасами, расположенные на первых и последних жилых этажах.
Это даст жильцам возможность выпить чашечку кофе на свежем воздухе, не выходя при этом из своей квартиры, — то есть еще один повод ценить домашний уют. В ЖК Tau Hous также имеются квартиры с каминами — правда, их немного, но они не электрические, а настоящие, с дымоходами, обустроенными в соответствии со всеми правилам безопасности. Высота потолков — 2,8 метра. Есть выделенные помещения под хозяйственные нужды, торговлю, там появится даже собственная торговая галерея между корпусами. Жильцы дома смогут попасть в них в дождливую погоду без зонтика, благодаря особенностям проекта, рассказал Анатолий Баталин.
Он заверил, что 2022-й год станет для ГК «Садовое кольцо» годом уникальных проектов в Уфе.
— Мы проводим в столице Башкирии так много времени, что чувствуем себя здесь уже практически как в родном городе. На мой взгляд, этот удивительный город достоин удивительных проектов, которые будут подчеркивать его уникальность. Мы уже получили разрешение на строительство. Ведем подготовительные работы, собираемся представить уфимцам новый проект в начале следующего года. У нас также проработан детальный план относительно строительства в Уфе на ближайшую пятилетку. Когда все знают и любят своё дело, получаются по-настоящему классные проекты. Кроме этого, у нас надежный партнер в лице Сбербанка России, с которым мы подписали достаточно давно соглашение о партнерстве, — подчеркнул Анатолий Баталин.