Дом с котом. В Уфе открылся офис продаж жилого комплекса Tau House

— Группа компаний «Садовое кольцо» является федеральным застройщиком. Мы рады познакомить уфимцев с новой концепцией квартальной застройки, которую мы успешно реализуем в Москве и в других крупных городах. Вы спрашиваете, чем уникален «Tau House»? Всем, разве что кроме бетона и арматуры. Наш жилой комплекс отличает глубоко продуманное зонирование пространства с той целью, чтобы люди чувствовали себя как дома на всей территории комплекса. Одно дело заявлять о закрытом дворе, совсем другое — обеспечить это. Так вот, он у нас разноуровневый, мы подняли его на высоту шести с половиной метров, что даже технически исключает возможность использовать двор как внутреннюю парковку для машин. Более 15 процентов квартир — уникального формата: с террасами; с каминами; с панорамным остеклением; с патио (собственной придомовой территорией) и так далее. Мы ушли от понятия подъезда в пользу более просторных и функциональных лобби. Достаточно сказать, что площадь входных групп превышает триста метров. Что планируем дальше? Только развитие. В этом году мы готовы представить в Уфе ещё несколько своих проектов.