Дом с котом. В Уфе открылся офис продаж жилого комплекса Tau House

Каждый, кто в минувшую субботу входил в это здание, облегчённо вздыхал — ещё бы, оказаться в такой приятной прохладе в изнуряющую городскую жару. Мягкие кресла, освежающие напитки, детский уголок и телевизор с мультфильмами — в такой офис продаж (первого в Уфе жилого комплекса Tau House московской группы компаний «Садовое кольцо») и завлекать специально не надо, молодые семьи — особенно. Их и было большинство.
— Так здорово, что офис продаж открылся здесь, на улице Энтузиастов, где возводится сам жилой комплекс, — поделились Марина и Андрей. — Мы уже приобрели здесь одну квартиру в прошлом году, когда запустили первую очередь строительства, думаем вложиться ещё в одну. Сегодня начались продажи второй очереди, вот нас и пригласили.
Супруги вместе десять лет, воспитывают двоих детей, для которых уже сейчас начали решать жилищный вопрос… Признались, что очень тщательно выбирали застройщика, так как был негативный опыт — сдачу квартиры, в которой сейчас живёт молодая семья, затянули на два года. Поэтому к региональным компаниям доверия у них теперь нет.
— Читали отзывы о «Садовом кольце», смотрели построенные объекты, искали то, что нам нужно, — рассказывает Андрей. — У нас дети, поэтому важно, чтобы была закрытая территория, где они могли бы спокойно гулять, рядом детский сад и школа. У «Садового кольца» большой выбор планировок квартир, около 30 вариантов, что тоже, конечно, нас привлекло.
Венер Рифович пришёл на мероприятие с дочкой и маленькой внучкой, которая сразу «утянула» маму в детский уголок с интересными игрушками.
Мужчина сказал, что пришёл с детьми «за компанию», квартиру покупают они, всех деталей он не знает, но в ходе разговора выяснилось, что основной советчик как раз-таки он.
— Я по профессии строитель. Приезжал, смотрел, как фундамент делают, — признался он. — Нормально всё. А какую уж квартиру здесь выбрать — дети решают. Район хороший. Строят быстро. Территория закрытая будет. В наше беспокойное время это очень важно. Как и то, чтобы всё необходимое для повседневной жизни было в шаговой доступности.
Конечно, важно. У многих из нас будни вписываются в стандартную схему «Дом — работа», «Работа — дом», и если на территории дома есть всё для комфортного быта и отдыха с детьми — это настоящее счастье. Захотел купить свежих булочек к завтраку — достаточно спуститься в пекарню; дети просятся на игровую площадку или парк — то же самое; понадобилась срочная химчистка — алгоритм действий тот же, не надо никуда ехать или звонить — в лифт и вниз, на территорию комплекса, где всё это есть.
Самым популярным местом нового офиса стал большой макет будущего жилого комплекса Tau House.
— Вот она, наша квартира на пятом этаже. Окна сюда выходят, детская площадка рядом, — рассматривают будущую инфраструктуру взрослый сын с моложавой мамой. Рядом с ними изучает квартальную концепцию молодая женщина. Знакомимся. Сабина говорит, что для неё важна пусть небольшая, но своя территория перед домом, что для жилых комплексов в черте города — на грани фантастики. А здесь такой вариант есть. И это далеко не единственное уникальное предложение «Садового кольца».
Анатолий БАТАЛИН, коммерческий директор ГК «Садовое кольцо»:
— Группа компаний «Садовое кольцо» является федеральным застройщиком. Мы рады познакомить уфимцев с новой концепцией квартальной застройки, которую мы успешно реализуем в Москве и в других крупных городах. Вы спрашиваете, чем уникален «Tau House»? Всем, разве что кроме бетона и арматуры. Наш жилой комплекс отличает глубоко продуманное зонирование пространства с той целью, чтобы люди чувствовали себя как дома на всей территории комплекса. Одно дело заявлять о закрытом дворе, совсем другое — обеспечить это. Так вот, он у нас разноуровневый, мы подняли его на высоту шести с половиной метров, что даже технически исключает возможность использовать двор как внутреннюю парковку для машин. Более 15 процентов квартир — уникального формата: с террасами; с каминами; с панорамным остеклением; с патио (собственной придомовой территорией) и так далее. Мы ушли от понятия подъезда в пользу более просторных и функциональных лобби. Достаточно сказать, что площадь входных групп превышает триста метров. Что планируем дальше? Только развитие. В этом году мы готовы представить в Уфе ещё несколько своих проектов.
Сергей ИСКРА, руководитель по продажам ГК «Садовое кольцо»:
— Сегодня к нам пришли люди, которые ждали начала продаж второй очереди строительства комплекса, чтобы выбрать наиболее подходящий себе вариант, в том числе и по стоимости квадратного метра — ведь чем выше готовность объекта, тем, соответственно, и дороже цена. У нас порядка 30 планировочных решений квартир, и такой большой выбор, конечно, привлекает людей. Достаточно сказать, что сегодня за первые два часа работы мы заключили 12 сделок.
Олег ЕЛИСЕЕВ, Генеральный директор ООО «СЗ Садовое кольцо Уфа»:
— Каждый проект наша профессиональная команда «примеряет» на себя, поэтому мы и говорим о продуманной для жизни территории. Мы открыты для всего нового и непривычного, если это нужно жильцам — мелочей в деле создания комфорта не бывает, здесь всё важно. Поэтому наш жилой комплекс представляет собой обособленный «город в городе», спланированный на принципах интуитивного комфорта. А ещё людей, конечно, волнует надёжность застройщика. Мы не допускаем нарушения сроков строительства, потому что дорожим репутацией, заработанной за восемнадцать лет нашей успешной работы.