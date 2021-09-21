ЦИК озвучил предварительные итоги выборов в Башкирии после обработки 100% бюллетеней

Голоса жителей Башкирии распределились так: за «Единую Россию» проголосовали 66,61% избирателей, 14,74% голосов было отдано за «КПРФ», партия «ЛДПР» набрала 8,67% голосов, новая партия «Новые люди» получила голоса 2,79% от жителей региона, «Справедливая Россия за правду» оказалась замыкающей в пятерке лидеров с результатом в 2,62%.