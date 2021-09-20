Глава Башкирии сообщил о том, что ревакцинировался из-за небольшого титра антител

Очередной результат моих исследований на наличие антител показал, что они упали и в два раза меньше того порога, который даёт гарантию, что я не заболею коронавирусом. А я уже говорил, что болеть я не хочу, да и нет на это времени. Поэтому я снова вакцинировался. С учётом, что это уже четвёртый укол (а до этого было три "Спутник V"), сейчас использовал вакцину "Спутник Лайт".Радий Хабиров