В Башкирии началось трехдневное голосование на выборах

Проголосовать можно лично в избирательном участке, его адрес можно узнать либо на госуслугах, либо на сайте ЦИКа. В случае, если у избирателя отсутствует регистрация по месту жительства, то проголосовать можно проголосовать по адресу: город Уфа, улица Посадская, дом 26. Также проголосовать можно и на дому, для этого избирателю нужно либо письменно, либо по телефону обратиться в УИК до 14:00 19 сентября.