В Санкт-Петербурге состоялся международный форум по коммуникациям Baltic Weekend XXI

Важнейшим мероприятием первых суток оказалось пленарное заседание. Дебютантом форума стал креативный директор и совладелец рекламного агентства «Восход» Андрей Губайдуллин. Во время своего выступления бизнесмен напомнил, что эпоха метамодерна началась около 20 лет назад и продолжается до сих пор. Подходящее название этому времени подобрали только сейчас. Эксперты должны улавливать грани несочетаемого, создавая из них гармонию топового продукта рекламы. Об этом пишет karelinform.ru.