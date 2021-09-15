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Сбор средств для Ильи Худобе, которому помогал репер из Уфы Моргенштерн, завершен

15 сентября 2021, 03:22
Фото: Instagram.com
Средства необходимы для приобретения препарата «Золгенсма», один укол которого стоит 155 миллионов рублей.

Сбор средств для трехлетнего Ильи Худобе, которому был поставлен диагноз спинально-мышечная атрофия, был завершен. Об этом сообщили родители мальчика в социальных сетях. Отметим, что сбор денег проводился для приобретения препарата «Золгенсма», один укол которого стоит 155 миллионов рублей.

Напомним, что большую огласку сбор получил благодаря реперу Моргенштерну. В своих социальных сетях он призвал аудиторию помочь семье собрать всю сумму на лечение. Сам музыкант перечислил свыше 15 миллионов рублей, однако делал он это из корыстных целей. Так, репер решил помочь именно семье Худобе, потому что по его данным, чтобы подкрепить материалы обвинения, ему планировали подбросить наркотики. И он понадеялся, что помощь ребенку майора полиции поможет избежать такого развития событий. Репер отметил, что первые 3 миллиона он отправил из корыстных целей, а уже после стал помогать «от сердца».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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