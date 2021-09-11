Плюс 307, минус 16: в Башкирии не снижается высокий темп заражения коронавирусом

Судя по статистике, уже сейчас можно сказать, что за этот месяц зараженных в регионе будет значительно больше, чем в ноябре 2020 года, когда в республике вновь ужесточили антикоронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости. Так, в сентябре'2021 количество зараженных жителей республики на текущий момент составляет 3328 человек, в ноябре'2020 - 3496 (сравнить официальные данные можно на сайте регионального Минздрава). Напомним, несколько дней назад в Башкирии режим повышенной готовности в регионе был смягчен.