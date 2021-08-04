Чем обернется для дольщиков уголовное дело против компании Кирилла Бадикова

Напомним, о возбуждении уголовного дела против неустановленных пока представителей руководства строительной компании «Городские проекты» (входит в группу компаний «Госстрой» предпринимателя Кирилла Бадикова) следком сообщил в конце июля. Потерпевшими по делу признаны 289 человек, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилого дома. Дом входит в состав ЖК «Московский».
Согласно материалам дела, общий объем ущерба, причиненного потерпевшим, превышает 820 млн рублей. В следкоме надеются выяснить, куда пропали средства дольщиков, не дождавшихся квартир в положенный срок.
По данным Mkset, дело было возбуждено по заявлениям дольщиков. В то же время, судя по горячим обсуждениям в соцсетях, они обеспокоены фактом возбуждения уголовного дела, предполагая, что следственный процесс может повлиять на срок завершения проблемного объекта «Госстроя», инвестором которого выступила ГК «Садовое кольцо».
Если вспомнить недавнюю историю, выяснится, что «Госстрой», появившийся на строительном рынке Башкирии в 2014 году и поначалу громко заявивший о себе, так и не смог достроить ни одного своего дома. Уже в 2018 году было возбуждено более 140 исполнительных листов по искам от обманутых дольщиков этой компании. После напряженных поисков инвестора Группа компаний «Садовое кольцо» согласилась им стать. Компания вложит собственные средства в долгострои, рассчитывая возместить свои инвестиции за счет получения компенсационных участков по программе «Масштабных инвестиционных проектов» («МИП»).
Была разработана дорожная карта, в соответствии с которой долгострои от «Госстроя» стали постепенно сдаваться в эксплуатацию. Так, мы рассказывали о новоселье в ЖК «Эрмитаж Горсовет» и ЖК «Белая река».
Таким образом на сегодняшний день ГК «Садовое Кольцо» выполняет обязательства по следующим объектам «Госстроя»: «Московский», «Эрмитаж Горсовет», «Белая река», «Дом на Ленина», что в общей сложности составляет около 2,5 тысячи квартир.
По состоянию на сегодняшний день в рамках программы «МИП» в общей сложности ГК «Садовое кольцо» инвестировало в проблемные объекты «Госстроя» уже более 500 млн рублей из своего бюджета и передала дольщикам около 850 квартир: в секциях №2 и №3 ЖК «Эрмитаж. Горсовет», в секциях А и Б ЖК «Белая река». Важно подметить, что компенсационные участки инвестор пока не получил.
Mkset обратилось с запросом в Группу компаний «Садовое кольцо» по поводу уголовного дела по структурам Кирилла Бадикова и получила следующие разъяснения:
Мы знаем, о том, что компания К. В. Бадикова стала фигурантом уголовного дела. В первую очередь, мы заинтересованы в скорейшем решении проблем дольщиков и со своей стороны оказываем необходимое содействие следствию - вплоть до передачи документов по ГК «Госстрой» Следственному комитету. Мы всегда открыты к любым запросам и готовы предоставить любую информацию, которая может способствовать самому оперативному и положительному разрешению ситуаций с дольщиками ЖК «Московский».
В компании пояснили, что процесс передачи правоохранителям документов по ГК «Госстрой» и ООО «Городские проекты» уже запущен. ГК «Садовое кольцо» делает это в интересах дольщиков, которые рассчитывают на скорейшее завершение следствия.
Кстати, как следует из информации, распространенной в соцсетях, на 12 августа намечена встреча дольщиков ЖК «Московский» с представителями ГК «Садовое кольцо», Минстроя Башкирии и администрации Уфы.
Уточним, что ранее такая встреча была запланирована на июль, но была отложена. Представители «Садового кольца» пояснили, что это связано с тем, что в настоящее время судом рассматривается заявление о признании банкротом в отношении одного из застройщиков ЖК «Московский».
Справка Mkset
По данным минстроя Башкирии, сегодня в республике насчитывается свыше 7 тысяч пострадавших граждан-участников долевого строительства и 125 проблемных объектов на территории 15 муниципалитетов, включая Уфу.