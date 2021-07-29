В Башкирии назвали проблемы строительства: рост цен на материалы и обманутые дольщики

28 июля Радий Хабиров совместно с членами Правительства республики принял участие в работе III выездного заседания Ассоциации застройщиков республики.
Затем Хабиров выступил на пленарном заседании Ассоциации застройщиков Башкортостана, общественной организации, созданной в начале 2021 года. Сегодня она объединяет 26 строительных компаний, на долю которых приходится 75 процентов всего рынка жилищного строительства в регионе.
Задача органов власти – продолжить и укрепить открытый диалог с крупнейшими застройщиками республики. Главная задача – строить, и строить очень много. К 2030 году республика должна вводить не менее 4 млн кв. м жилья в год. Только в Уфе надо построить несколько мостов, новые школы на 117 тысяч мест. Сейчас по вводу жилья республика идёт очень хорошими темпами. За первое полугодие рост – более чем на четверть. Если сохраним такую динамику, то сможем решить эту ответственную задачу.Радий Хабиров
Глава Башкортостана обозначил перспективные территории для массового строительства жилья – это застройка Забелья и Зауфимья и подчеркнул, что время пустых бетонных кварталов прошло, заявив, что «человейников» в Уфе больше не будет. Так глава Башкирии назвал микрорайоны без социальной структуры.
В числе проблем строительной отрасли руководитель региона назвал резкий рост цен на стройматериалы и обманутых дольщиков. Он сообщил, что на конец июля в Башкортостане в числе долгостроев – 125 многоквартирных домов, таким образом республика находится на третьем месте по стране по количеству обманутых дольщиков.
– Эти проблемы мы постепенно решаем и не снимаем их с нашей рабочей повестки, – сказал Радий Хабиров.