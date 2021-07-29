В Башкирии назвали проблемы строительства: рост цен на материалы и обманутые дольщики

Задача органов власти – продолжить и укрепить открытый диалог с крупнейшими застройщиками республики. Главная задача – строить, и строить очень много. К 2030 году республика должна вводить не менее 4 млн кв. м жилья в год. Только в Уфе надо построить несколько мостов, новые школы на 117 тысяч мест. Сейчас по вводу жилья республика идёт очень хорошими темпами. За первое полугодие рост – более чем на четверть. Если сохраним такую динамику, то сможем решить эту ответственную задачу.Радий Хабиров