В Уфе мошенники обманули сотни дольщиков строящегося дома на более 800 млн рублей

Напомним, по данным на июнь в Башкирии более семи тысяч обманутых дольщиков, которые приобрели квартиры в 125 домах в 16 районах республики. По словам главы республики Радия Хабирова, сейчас власти и Минстрой достраивают дома согласно «дорожной карте», рассчитанной на несколько лет. Так, до 2022 года в Уфе будут достроены ЖК «Черемушки», «Эрмитаж» и «Дом на Ленина».