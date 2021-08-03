«В списках не значатся»: уфимку с подтвержденным ковидом две недели футболили медики

Во вторник, в девятом часу утра, у меня зазвонил сотовый, я не успела взять, но сразу же перезвонила. Врач ответила, что сама наберет меня позднее, она сделала это только в три часа дня и отправила меня сдать тест ПЦР в Зубовскую врачебную амбулаторию, никаких препаратов не назначила. Прошло еще три дня (то есть фактически я болела уже больше недели!). В пятницу, 16 июля, я сама написала в WhatsApp терапевту, только после этого она прислала мне положительный результат ПЦР-теста. Потом заявила, что я должна обращаться к терапевту в Нижегородку, так как в Зубово терапевтов нет, рассказала пациентка.