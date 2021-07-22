Комбинат детского питания Уфы предложил сотрудникам 3000 рублей за прививку от ковид

Источник Mkset, знакомый с ситуацией, сообщает, что сотрудникам комбината питания обещают заплатить по три тысячи рублей. Вакцинация сотрудников началась уже сегодня, 22 июля.
— Персонал с улыбкой воспринял эту новость, потому что наверняка сначала урежут эти деньги с зарплаты, а потом их в такой форме обратно вернут, — отмечает источник.
Напомним, ранее в России предложили выдавать два дополнительных дня тем, кто прошел вакцинацию. Данное предложение объяснили тем, что многие в первые дни после прививки чувствуют себя не очень хорошо.