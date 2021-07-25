Подсластили вакцину: жителям Уфы после прививки от ковида выдали по килограмму сахара

На прививку пришло не так много людей. Утром, перед открытием, в 9-10 часов, была небольшая очередь, но она потом быстро рассосалась. Приходили и молодые люди, и пожилые. Многие смеялись, когда им дарили сахар и сразу вспоминали прошлые выборы, когда на избирательных участках продавали яйца по рублю. Сахар местный, раевский, сомнений в его качестве, конечно, нет. При этом нельзя сказать, что дармовой сахар стал сильным стимулом прийти на вакцинацию, хотя на кого-то из колеблющихся пенсионеров этот аргумент вполне мог подействовать, рассказал корреспонденту Mkset житель микрорайона Цыганская поляна.