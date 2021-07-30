Профсоюз «Действие» обратился в Прокуратуру с просьбой проверить Иглинскую ЦРБ

Региональный координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов на своей странице в социальной сети продолжает освещать историю с участковыми терапевтами Иглинской центральной районной больницы. По его словам после размещения им поста с описанием ситуации с дефицитом кадров врачей-терапевтов главврач Иглинской ЦРБ в ответ привела «какие-то невнятные цифры, которым просто невозможно поверить». Орлова удивляет, что данные опубликованы со ссылкой на штатное расписание больницы, которое вопреки требованию первичной профсоюзной организации ей не предоставили. По словам Орлова сам документ не доступен ни для кого.