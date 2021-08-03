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Пять лесных пожаров зарегистрировано в Башкирии за последние сутки

3 августа 2021, 11:41
Фото: Pixabay
В Республике за последние сутки было зарегистрированы 5 лесных пожаров общая площадь которых составляет 44,9 га.

По данным МЧС пожары в настоящий момент продолжаются в Бурзянском и Зианчуринском районах. Общая площадь возгорания которых составляет 12,8 га. Остальные пожары потушены.

Ранее сообщалось, что на территории Республики ожидается аномальная жара — максимальная температура воздуха на этой неделе может достигнуть +38С. В ближайшие дни прогнозируется 4 и 3 класс пожароопасности.

Также отметим, что на оперативном совещании в правительстве 2 августа глава Республики Радий Хабиров затрагивал тему лесных пожаров, поручил держать под контролем и оперативно оказывать помощь главам районов республики.

Всего за 2020 год возникло 245 очагов лесных пожаров, что уже превышает показатели 2020 года на 127 возгораний.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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