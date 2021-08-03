Пять лесных пожаров зарегистрировано в Башкирии за последние сутки

По данным МЧС пожары в настоящий момент продолжаются в Бурзянском и Зианчуринском районах. Общая площадь возгорания которых составляет 12,8 га. Остальные пожары потушены.
Ранее сообщалось, что на территории Республики ожидается аномальная жара — максимальная температура воздуха на этой неделе может достигнуть +38С. В ближайшие дни прогнозируется 4 и 3 класс пожароопасности.
Также отметим, что на оперативном совещании в правительстве 2 августа глава Республики Радий Хабиров затрагивал тему лесных пожаров, поручил держать под контролем и оперативно оказывать помощь главам районов республики.
Всего за 2020 год возникло 245 очагов лесных пожаров, что уже превышает показатели 2020 года на 127 возгораний.