В Башкирии около 200 человек вышли на сход против реорганизации местной больницы

Региональный координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов на своей странице в социальных сетях сообщил о том. что сегодня, 1 августа в Мечетлинском районе Башкирии состоялся сход граждан, обеспокоенных реорганизацией своей Большеустьикинской ЦРБ и её присоединения к Месягутовской ЦРБ.