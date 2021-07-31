Мэр Уфы Сергей Греков принял участие в двухкилометровом заплыве X-WATERS

Участники плыли дистанции на 2, 3,5 и 5 километров. Также впервые можно было проплыть 10 километров. Градоначальник преодолел 2 километра. Пловцы отметили, что во время заплыва им удалось насладиться видами столицы Башкирии и чистой прозрачной водой Белой.