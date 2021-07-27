Житель Давлеканово бьет тревогу из-за тлеющей свалки

— Просим никого не вводить в заблуждение. По данным на 26 июля 2021 года, возгораний на полигоне ТБО г. Давлеканово не зафиксировано. В службы сигналы о пожаре за период с 15 июля 2021 года не поступали! Про смрад и вонь. Обратились в специализированные организации, чтобы провести необходимые замеры воздуха.