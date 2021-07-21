Власти Башкирии отказались ликвидировать горящую свалку размером с Красную площадь

Напомним, полигон был закрыт в 2019 году. В июне жители села обращались с жалобами на горение свалки и неприятный запах в МЧС, где им сообщили, что полигон может тлеть несколько месяцев. По словам сельчан, несмотря на то, что свалку закрыли, туда продолжается ежедневное сваливание ТБО, сотен кубов в день, что поддерживает горение. Свалка доросла до внушительных размеров. По словам местных жителей, она составляет около 2.5 гектаров - такой же размер имеет Красная площадь в Москве. Власти Мечетлинского района заверили сельчан, что тлеющая свалка не угрожает жизни населению, но при этом рекомендовали избегать длительного пребывания на улице, закрывать окна и двери.