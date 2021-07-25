Видео с задержанием 50-летнего уфимца, подозреваемого в педофилии, набирает просмотры

По данным МВД, задержанный был объявлен в розыск по подозрению в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки, которая поведала о случившемся отцу, а тот обратился в полицию. Оперативники выяснили его местонахождение и задействовали в процедуре задержания бойцов СОБРа.