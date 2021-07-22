Жители Башкирии создали петицию против реконструкции санатория «Зеленая роща»

В сообщении говорится, что планируется построить один единый корпус санатория, площадь прилегающей территории которого составит 5 га, хотя сейчас этот показатель достигает 25 га. Также намерены снести существующие корпусы и вместо них построить жилую и нежилую недвижимость, что, как отмечается в описании жалобы, негативно повлияет на лечение пациентов санатория и местную природу.