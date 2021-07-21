На Учалинском ГОКе ввели новую интеллектуальную систему противопожарной безопасности

Главным результатом модернизации стали сокращение срока реагирования на экстренные ситуации, а также повышение качества работы охранно-пожарных систем и деятельности обслуживающего персонала.
- Введению в строй нового центра мониторинга предшествовала тщательная подготовка: на комбинате осуществили технический аудит всех систем противопожарного назначения, восстановили их работоспособность, спроектировали и смонтировали новые системы, - пояснил консультант генерального директора ОАО «УГМК» Геннадий Смыслов, под руководством которого запущен пилотный проект.
Важно также отметить, что эксперты специально созданной рабочей группы разработали и впервые ввели в действие такой необходимый нормативный документ, как «Положение о системах пожарной, охранно-пожарной сигнализации, автоматических систем пожаротушения и оповещения людей о пожаре в АО «Учалинский ГОК». Благодаря этому вся деятельность по работе с этими системами – от проектирования до обслуживания – строго регламентирована.
- Центр мониторинга – это не просто центр наблюдения за техническим состоянием, работоспособностью и сохранностью приборов противопожарных сигнализаций, он имеет функции «обратной связи»: при необходимости оператор центра может удаленно управлять приборами, - подчеркнул начальник участка по монтажу, ремонту и обслуживанию систем безопасности ремонтно-монтажного управления Рамиль Абзалов.
Принцип работы нового центра следующий: в случае срабатывании подключенных к системам приборов тревожный сигнал поступает главному диспетчеру АО «Учалинский ГОК» и диспетчеру того подразделения, где располагается сигнализация.
Затем сигнал тревоги дублируется смс-оповещением ответственных лиц соответствующего подразделения и автоматическим выводом на экран изображения с установленных в помещениях видеокамер – для визуального отображения происходящих событий.
Как уточнили на комбинате, в настоящее время к центру мониторинга уже подключены охранно-пожарные системы Учалинского подземного рудника, Учалинской и Межозерной промышленных площадок автотранспортного предприятия. До конца года к ним присоединятся объекты 15-ти других подразделений Учалинского ГОКа, а в 2022 г. к центру мониторинга будет подключен и весь комбинат.