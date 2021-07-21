Учалинский ГОК уточняет запасы руд Западно-Озерного месторождения

По его словам, геологи уже описали керн пробуренных скважин, отобранные ими пробы переданы в лабораторию для изучения минералогического и химического состава. В геологических разрезах месторождения проводились также геофизические исследования скважин для более полного представления о физических свойствах и морфологии рудных тел и вмещающей породы.