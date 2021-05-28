На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа автоматизируют производство

Программно-технический комплекс предназначен, в первую очередь, для облегчения труда технологического персонала и применяется для автоматического сбора, обработки и последующего анализа показателей работы технологического оборудования, используемого на переделе флотации.
- Система объединила в себе локальные процессы и операции, которые уже были автоматизированы на фабрике в разное время, в единый инструмент управления производством – у оператора главного корпуса установлена большая панель, на которую выводятся все параметры технологического процесса. Эти данные доступны к просмотру флотаторам, технологам и руководству фабрики в режиме он-лайн, - рассказал об основной концепции АСУТП начальник цеха автоматизации и метрологии-главный метролог АО «Учалинский ГОК» Марат Муслимов.
Благодаря АСУТП специалисты главного корпуса фабрики значительно повысили контроль над состоянием технологического процесса и его эффективность: программа обеспечивает оперативное реагирование на любые отклонения параметров, подачу команд на их корректировку, что исключает незапланированные простои оборудования.
- Флотаторы сейчас имеют возможность удаленно управлять флотомашинами, отслеживая и корректируя все данные по извлечению минералов меди и цинка со своих автоматизированных рабочих мест. Раньше количество и дозировку реагентов, уровень подачивоздуха и другие показатели можно было видеть и регулировать только у шкафов управления, - отметил плюсы АСУТП начальник главного корпуса обогатительной фабрики Радим Сагадиев.
Возможности АСУТП предусматривают интеграцию дополнительных подсистем и автоматизированных рабочих мест. Программное обеспечение выступает платформой для последующего создания и внедрения автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления производством как всех переделов обогатительной фабрики, так и комбината в целом.
В настоящее время, помимо главного корпуса, реконструированная АСУТП введена на известковых печах отделения приготовления реагентов обогатительной фабрики. В этом году планируется также создание АСУТП дробильного отделения фабрики.