На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа автоматизируют производство

- Система объединила в себе локальные процессы и операции, которые уже были автоматизированы на фабрике в разное время, в единый инструмент управления производством – у оператора главного корпуса установлена большая панель, на которую выводятся все параметры технологического процесса. Эти данные доступны к просмотру флотаторам, технологам и руководству фабрики в режиме он-лайн, - рассказал об основной концепции АСУТП начальник цеха автоматизации и метрологии-главный метролог АО «Учалинский ГОК» Марат Муслимов.