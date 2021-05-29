В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 90 человек

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии, за минувшие сутки инфекцией заразились 90 человек, а общее число заболевших достигло 38 021 человека.
За день выздоровели 110 пациентов, всего Covid-19 побороли 35 964 жителя республики.
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности. Согласно новой редакции, жителям республики разрешили посещать городские пляжи без масок, а муниципалитетам — проводить сабантуи, правда, с использование средств индивидуальной защиты.