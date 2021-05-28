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В поселке под Уфой стая собак под окнами жилого дома разорвала котенка

28 мая 2021, 07:22
Фото: Скриншот с видео
Жители жилого комплекса в микрорайоне Михайловка обеспокоены наличием бродячих собак на улице. Накануне под окнами жилого дома животные загрызли котенка. Произошедшее попало на видео.

— Сил больше нет! Вот такое происходит в ЖК Михайловка Грин, каждую ночь! Уже с начала мая каждую ночь слушаем этот лай и беспредел! Неоднократно обращались УК Комфортный дом!!! На что они ссылаются, что вызывают специалистов на отлов, и все на этом! Сегодня ночью разорвали котенка, видимо ждут, когда разорвут ребёнка, — пишет автор видео.

Многие пользователи социальных сетей уверены, что в размножении бездомных собак виноваты сами люди, которые сначала заводят животных, а потом выгоняют их на улицу.

— А кто виноват. Сами же жители частного сектора. Заводят собак, а кастрировать и стерилизовать им либо дорого, либо жалко. Итог: плодятся, а взрослые особи сбегают. Только ответственное отношение к животным прекратит это безобразие. Надо каждую собаку чипировать, чтобы хозяин платил штрафы, чтобы думали прежде чем завести собаку, а потянули ли я ответственно относиться к своему животному, — отметила Наталья Дятлова.

— Ну, во-первых, в этом виноваты люди, не надо собак выкидывать на улицу!!! Котёнка жалко, но все прекрасно знают, что кошки с собаками всегда были врагами друг другу. Следовательно, это норма в животном мире. Собака не будет нападать на ребёнка если ранее какой-нибудь ребёнок не причинил ей вреда. Ребёнок не должен гулять без присмотра взрослых, помимо собак ходят бешеные люди, они куда страшнее! — уверена Марина А.

Напомним, ранее житель Уфы рассказал о том, что в поселке Зубово участились случаи отравления собак. По словам мужчины, во время ежедневной прогулки со своим питомцем он встретил соседку, которая рассказала о недавнем отравлении своей собаки. Женщина поведала, что успела довезти животное до ветклиники. В результате анализов оказалось, что собака отравилась таблетками от туберкулеза, которые раскидывают неизвестные личности.

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