В поселке под Уфой стая собак под окнами жилого дома разорвала котенка

— Ну, во-первых, в этом виноваты люди, не надо собак выкидывать на улицу!!! Котёнка жалко, но все прекрасно знают, что кошки с собаками всегда были врагами друг другу. Следовательно, это норма в животном мире. Собака не будет нападать на ребёнка если ранее какой-нибудь ребёнок не причинил ей вреда. Ребёнок не должен гулять без присмотра взрослых, помимо собак ходят бешеные люди, они куда страшнее! — уверена Марина А.