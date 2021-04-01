Готовь лодку зимой: как Уфа сначала сражается со снегом, а потом с талыми водами

Среди привычных жалоб на затопленные дворы и тротуары в соцсетях можно найти и еще одну категорию проблем, связанных с талой водой — детские площадки. Как правило, в течение зимы большинство дворовых площадок не чистят от снега, а зачастую и сваливают туда снег с ближайших дорог и парковок. Весной про эти территории также вспоминают в последнюю очередь. В результате без водотведения детские площадки, в каждую из которых «Башкирские дворики» вложили по нескольку миллионов рублей, ничем не лучше обычных луж в провалившемся асфальте.