Готовь лодку зимой: как Уфа сначала сражается со снегом, а потом с талыми водами

Posted 1 апреля 2021, 07:59
Published 1 апреля 2021, 07:59
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
Уфимка Анастасия Вражнова жалуется на состояние ул. Черниковской около школы № 75: дети не могут подойти ко входу, вокруг школы — озеро из льда и воды. В темное время суток эта «каша» замерзает и ходить здесь просто опасно:
— Почему с наступлением тепла перестали чистить дороги и убирать снег? Во дворах лужи размером с озеро, как обходить, не понятно, дети и взрослые лазят по сугробам, чтобы обойти. С утра везде все замерзает и превращается в каток! Либо выделите мне лопату и лом и я сама сделаю все, что смогу, если ЖЭУ не справляется!
Талые и дождевые воды, которые проще переплыть, чем перейти, уже не первый год беспокоят уфимцев. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, нынешняя ливневая инфраструктура столицы была построена в середине ХХ века и к настоящему моменту полностью устарела — эта система в нынешнем ее состоянии попросту не рассчитана на актуальную улично-дорожную сеть Уфы.
В 2017 году Ирек Ялалов, занимавший должность мэра Уфы, после очередных обильных осадков сообщал, что лишь 9% уличной-дорожной сети города снабжены ливневой канализацией. По примерным расчетам требовалось дополнительно около 300 км ливневой канализации, 100 км водоотводов, насосные станции и очистные сооружения. Мэр подчеркивал, что на решение этой проблемы нужны серьезные средства — «минимум 20 млрд руб.», но источников финансирования для подобного комплексного решения не было:
— Мы вначале дома втыкали 70 лет, потом лепили дороги без ливневок, а теперь удивляемся и хотим, чтобы за год мы все это исправили.
Ключевые проблемы сезонных потопов, как ни странно, кроются в сильно разросшейся сети заасфальтированных дорог: чем больше асфальтированной территории, тем больше талых вод не может уйти в землю. Результаты городских проверок фиксировали: физические характеристики коллекторов полувековой давности попросту не справляются с увеличенным потоком воды. В итоге вечно плохое состояние дорог играет против пешеходов: из-за погодных условий, обстоятельств укладки покрытия и его эксплуатации асфальт образует кратеры и колеи, которые и формируют карту озер и морей Уфы.
По словам директора специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений Рустема Амирова, в 2020 году общая протяженность сетей ливневой канализации на территории Уфы составляла 536,4 км. Из них 230 км помечены как неучтенные и бесхозяйные, то есть фактически за их состояние и функционал никто не отвечает. Более того, республиканская прокуратура выяснила, что в Уфе не существует даже схемы централизованного водоотведения, без которой невозможно строительство дополнительных сетей и адекватная эксплуатация ныне действующих.
— Основная доля неучтенных сетей — внутриплощадочные сети жилищного фонда. Соответствующие службы территориальных органов администрации выполняют мероприятия по их выявлению для последующей передачи в муниципальную собственность, — отметил Рустем Амиров.
Обследование и перераспределение имеющейся системы ливневой канализации проходит небыстро: по итогам работы 2015–2018 гг. в муниципальную собственность было принято 43,9 км бесхозных сетей, в 2018–2020 гг. — 58,4 км. К концу 2020 года в оперативном управлении «СУРСиС» находится 182,5 км ливневой канализации Уфы, то есть лишь около трети всей системы.
Согласно подпрограмме «Комплексное развитие системы ливневой канализации ГО г. Уфа РБ», в 2015–2020 гг. за 12,1 млн руб. был разработан проект развития ливневок в столице Башкирии. В рамках этой программы в ближайшие 4 года должно быть построено 86 км самотечных и 2 км напорных коллекторов, две новые насосные станции и пять очистных сооружений — примерно треть объема, заявленного в 2017 году.
Таким образом ситуация с ливневками за последние пять лет фактически не изменилась — и не изменится, как минимум, еще столько же.
По словам Рустема Амирова, для поддержки имеющейся системы отслеживают и меняют дефектные люки в колодцах, чистят ливневые коллекторы, промывают трубопроводы, но есть нюанс:
— Прирост сетей ливневой канализации требует увеличения парка спецтехники, средств механизации и числа сотрудников, так как основной фонд значительно изношен, а бесхозяйные сети передаются на содержание в неудовлетворительном состоянии.
По-прежнему лидерами проблемных участков в городе являются ул. 50 лет СССР, ул. Николая Ковалева, ул. Бакалинская и проспект Салавата Юлаева на пересечении с ул. Айская, участки около коллекторов р. Сутолока. Причина — отсутствие системы водоотведения, которое способно справиться с современными потоками талых и дождевых вод. Частично это решается за счет текущего ремонта и реконструкции улиц. Так, например, предполагается, что печально известный участок около Росреестра не будет больше затапливать после ремонта ул. Комсомольской, где запланировано строительство коллектора.
Нехватка ливневок в весенний период буквально закольцовывает проблему и увеличивает объем работы и без того перегруженных ведомств. В частности, оттаявший днем снег растекается по асфальту и в темное время суток замерзает. В итоге на следующий день тротуары превращаются в травмоопасный каток. И если некоторая часть этих ледовых покрытий постепенно оттаивает на солнце, то территории на теневых участках остаются такими до наступления летнего потепления.
Счищать лед с тротуаров в Уфе не принято. Поэтому большинство пешеходных переходов, «лежачих полицейских» и остановок общественного транспорта весной превращаются в потенциально опасные территории. Точечная расчистка территорий по запросу через систему «Инцидент» или эмоциональные комментарии на страничке у главы региона по большому счету не имеют смысла, поскольку на следующий день снова натечет невывезенный снег или неушедшая в ливневки талая вода. Такие «катки» посыпают песком, но это решение тоже имеет обратный эффект - песок забивает коллекторы, парализуя и без того плохо работающую систему ливневок.
Среди привычных жалоб на затопленные дворы и тротуары в соцсетях можно найти и еще одну категорию проблем, связанных с талой водой — детские площадки. Как правило, в течение зимы большинство дворовых площадок не чистят от снега, а зачастую и сваливают туда снег с ближайших дорог и парковок. Весной про эти территории также вспоминают в последнюю очередь. В результате без водотведения детские площадки, в каждую из которых «Башкирские дворики» вложили по нескольку миллионов рублей, ничем не лучше обычных луж в провалившемся асфальте.
В администрации Демского района, после вала жалоб на затопленные местные улицы, сообщили, что ливневки открыты, вода постепенно уходит, но на этот процесс «нужно время». В числе названных причин указывается, что вода плохо уходит в землю, которая еще мерзлая на метровой глубине. При этом вывоз снега и водоотведение не прекращается.
Другими словами, делается все возможное, но при существующей системе канализации и усилиях властей даже не самый снежный сезон будет заканчиваться в Уфе подобными потопами.
Судя по сообщениям в соцсетях, проблемы с талыми водами наблюдается во многих населенных пунктах республики. «Озера» сейчас можно заметить, например, в Салавате в районе ж/д вокзала, в Стерлитамаке, Кумертау, что уж говорить про районы. Жители Салавата утверждают, что эта проблема повторяется из года в год, но нет ни ливневки, ни своевременной откачки талых вод.
— Люди портят автотранспорт, в подвалы соседних домов иногда затекает вода, из-за чего на первых этажах стоит сырость. Такси отказываются везти на эти адреса. Чтобы там передвигаться пешком, скоро понадобятся сапоги по колено, — рассказывает местный житель Сергей Спиридонов.
Жительница Альшеевского района Ирина Рыбакина показывает фотографии с. Раевский, между ул. Кирова и Маркса: из-за того, что снег не чистят, а талую воду не отводят, на улице перед ее домом образовалась яма с водой.
— Весна пришла и проблемы с ней те же. Ужасная коллея, ямы и лужи! На машине и то с трудом проезжаем, не говоря уже о людях, которые идут пешком! Почему днем не может пройтись техника, чтобы всю эту кашу вывезти из переулка? Ужасно, никому нет дела до нас! Почему нужно всегда писать и жаловаться, ведь можно же все вовремя делать на совесть!
Примечательно, что сезонные проблемы с ливневыми канализациями испытывают не только в пределах Башкирии. Например, схожая ситуация была отмечена во Владивостоке, где, по словам мэра Олега Гуменюка, нужно менять всю ливневую систему. При этом он подчеркивал, что это «колоссальные затраты, которые не потянет даже краевой бюджет, не говоря о городском». В Нижнем Новгороде работает около 10% ливневки, при этом у города нет ни средств, ни людей для решения этой проблемы.