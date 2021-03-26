Депутат Госдумы позитивно оценил покупку государством акций Сбербанка

В Кабмине считали, что Центробанк, как регулятор и одновременно главный акционер Сбербанка, имел конфликт интересов, сообщает expert.ru. Поэтому покупка финансовой организации была полностью мотивирована, отметил депутат Госдумы Владимир Катенев. Год назад контрольный пакет ЦБ в Сбербанке приобрел Минфин РФ за 2,139 трлн рублей, то есть по рыночной стоимости. Средства были выплачены из ФНБ.
После завершения сделки Сбербанк планирует направить акционерам дивиденды в размере 422,4 млрд рублей (рекордные 56% чистой прибыли по МСФО), то есть государство получит 211,2 млрд.
Как отметил Катенев, доходность инвестиций из ФНБ составила примерно десять процентов, что выше многих других инвестпроектов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов также отметил, что покупка Сбербанка является красивым и разумным шагом, который сочетает социальное и инвестиционное начало.