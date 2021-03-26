Депутат Госдумы позитивно оценил покупку государством акций Сбербанка

В Кабмине считали, что Центробанк, как регулятор и одновременно главный акционер Сбербанка, имел конфликт интересов, сообщает expert.ru. Поэтому покупка финансовой организации была полностью мотивирована, отметил депутат Госдумы Владимир Катенев. Год назад контрольный пакет ЦБ в Сбербанке приобрел Минфин РФ за 2,139 трлн рублей, то есть по рыночной стоимости. Средства были выплачены из ФНБ.