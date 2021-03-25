Нынешний год на Ямале будет Годом талантов

Как сообщает muksun.fm, окружное правительство намерено из традиционных классов создать творческие студии, чтобы дети смогли заниматься дизайном, графикой, видеомонтажом, звукозаписью и театральным искусством. Сейчас разрабатываются пять проектов школ искусств, и еще столько же существующих подвергнут модернизации.
«Наша главная цель в образовании — создать условия для успеха каждого ребенка», - считает глава ЯНАО.
Помимо этого, для организаций творческого развития детей будет приобретено музыкальное оснащение. В течение последних двух лет регион закупил уже около 500 новых инструментов. В этом году сюда должно поступить еще 150.
В этом году правительство Ямала планирует продолжить выдавать образовательные сертификаты физико-математического профиля, которые дают возможность заниматься у лучших педагогов вузов. Такие сертификаты вручены 415 школьникам.
Если говорить о социальной поддержке населения, идя навстречу пожеланиям жителей округа, глава региона принял решение о сохранении пособий неработающим пенсионерам при переезде из ЯНАО в любой регион страны. До этого доплату в две тысячи рублей могли получать только проживающие в округе или переезжающие в Тюменскую область.
Таким правом смогут воспользоваться жители округа со стажем работы здесь свыше 15 лет, если они будут переезжать из Ямала после 1 января этого года. Сегодня получателями такого пособия являются около 70 тысяч пенсионеров.
Кроме того, с нового года в ЯНАО начала действовать жилищная программа по переселению жителей округа в любой российский регион. В этом году ею смогли воспользоваться более чем 150 семей. Также продолжена программа «Сотрудничество», которая позволяет северянам переехать в Тюмень.
Помимо этого, глава региона Дмитрий Артюхов принял решение о выплате семьям коренных малых народов Севера так называемого чумового капитала на покупку комплекта для сбора чума, в который входят шесты, нюки, доски, печи и нарты. Стоимость такого комплекта — более 500 тысяч рублей. Такой мерой соцподдержки могут воспользоваться молодые семьи в случае рождения третьего ребенка, которые ведут кочевой образ жизни. Одновременно у них есть возможность получить региональный материнский капитал.
По словам Дмитрия Артюхова, на Ямале появится сеть спортивных залов под названием «Северный характер» в таких населенных пунктах, как Лабытнанги, Губкинский, Новый Уренгой и Тарко-Сале. Открытие первого такого зала состоялось в прошлом году в Салехарде. В этих залах можно будет заниматься такими видами спорта, как бокс, тхэквондо, самбо, вольная борьба, ММА, кроссфит, сайклинг, фитнес, воркаут, спортивная аэробика, причем как взрослым, так и маленьким жителям округа. За год в зале побывали уже свыше 27 тысяч посетителей.