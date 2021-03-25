Нынешний год на Ямале будет Годом талантов

По словам Дмитрия Артюхова, на Ямале появится сеть спортивных залов под названием «Северный характер» в таких населенных пунктах, как Лабытнанги, Губкинский, Новый Уренгой и Тарко-Сале. Открытие первого такого зала состоялось в прошлом году в Салехарде. В этих залах можно будет заниматься такими видами спорта, как бокс, тхэквондо, самбо, вольная борьба, ММА, кроссфит, сайклинг, фитнес, воркаут, спортивная аэробика, причем как взрослым, так и маленьким жителям округа. За год в зале побывали уже свыше 27 тысяч посетителей.