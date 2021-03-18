mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 марта 2021, 16:46

Published 18 марта 2021, 16:46

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Кадровые перестановки, стройка ПСК-6, эвакуация школьников: итоги дня в Башкирии

Кадровые перестановки, стройка ПСК-6, эвакуация школьников: итоги дня в Башкирии

18 марта 2021, 16:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Напоминаем о новостях и событиях, которые сегодня, 18 марта, вызвали широкий резонанс в Башкирии и за ее пределами.

Власти Башкирии берут под контроль благие намерения земляков. Желающим помочь малой родине, привлечь деньги на доброе дело, предлагается сделать это через портал «Атайсал». Mkset выяснил детали проекта, познакомился с участниками и попросил экспертов оценить его перспективы.

В соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о скорой отставке вице-мэра Уфы Алины Сулеймановой.

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии мужчины, убившего адвоката в центре Уфы. Напомним, после совершения убийства, попавшего на видео, он попытался совершить суицид, однако не успел завершить начатое до конца.

Активисты, выступающие против застройки около парка Гафури, ответили на заявления представителей застройщика. Напомним, на минувшем круглом столе, организованном изданием «Коммерсантъ-Уфа», представители «Жилстройинвеста» заявили, что общественники протестуют за деньги.

В Уфе ПСК-6 продолжит строительство дома на ул. Руставели при соблюдении ряда условий. Суд отказался запрещать строительство 34-этажного дома на углу ул. Руставели и пр. Октября.

Также в Уфе сегодня эвакуировали учеников шести школ из-за сообщений о минировании.

Вице-премьер правительства РБ Азат Бадранов назвал необходимое условие для слияния БашГУ и УГАТУ. Без его выполнения решение об объединении вузов будет отменено.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика