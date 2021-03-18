Кадровые перестановки, стройка ПСК-6, эвакуация школьников: итоги дня в Башкирии

Напоминаем о новостях и событиях, которые сегодня, 18 марта, вызвали широкий резонанс в Башкирии и за ее пределами.

Власти Башкирии берут под контроль благие намерения земляков. Желающим помочь малой родине, привлечь деньги на доброе дело, предлагается сделать это через портал «Атайсал». Mkset выяснил детали проекта, познакомился с участниками и попросил экспертов оценить его перспективы. В соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о скорой отставке вице-мэра Уфы Алины Сулеймановой. Минздрав Башкирии рассказал о состоянии мужчины, убившего адвоката в центре Уфы. Напомним, после совершения убийства, попавшего на видео, он попытался совершить суицид, однако не успел завершить начатое до конца. Активисты, выступающие против застройки около парка Гафури, ответили на заявления представителей застройщика. Напомним, на минувшем круглом столе, организованном изданием «Коммерсантъ-Уфа», представители «Жилстройинвеста» заявили, что общественники протестуют за деньги. В Уфе ПСК-6 продолжит строительство дома на ул. Руставели при соблюдении ряда условий. Суд отказался запрещать строительство 34-этажного дома на углу ул. Руставели и пр. Октября. Также в Уфе сегодня эвакуировали учеников шести школ из-за сообщений о минировании. Вице-премьер правительства РБ Азат Бадранов назвал необходимое условие для слияния БашГУ и УГАТУ. Без его выполнения решение об объединении вузов будет отменено.