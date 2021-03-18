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Posted 18 марта 2021, 12:35

Published 18 марта 2021, 12:35

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Уфе ПСК-6 продолжит строительство дома на ул. Руставели при соблюдении ряда условий

В Уфе ПСК-6 продолжит строительство дома на ул. Руставели при соблюдении ряда условий

18 марта 2021, 12:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Суд отказался запрещать строительство 34-этажного дома на углу ул. Руставели и пр. Октября.

Орджоникидзевский районный суд Уфы отказался запрещать ООО «Специализированный застройщик Строительное управление № 7 «ПСК-6» возведение многоэтажки на ул. Руставели. Об этом сообщает «КоммерсантЪ — Уфа».

Тем не менее суд обязал застройщика во время строительства 34-этажного дома замерять уровни шума, вибраций, выбросов в атмосферу пыли и грязи. Кроме того, перед началом работ ПСК-6 установит маяки на трещины соседнего дома № 5 и должен периодически осматривать их, фиксируя результаты в журнале.

Напомним, в 2020 году компания «ПСК-6», принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, начала строительство многоэтажного дома во дворе на ул. Руставели. Это возмутило местных жителей, по словам которых стройка провоцировала разрушение соседнего девятиэтажного дома № 5. После ряда пикетов Радий Хабиров остановил строительство, хотя застройщик успел выкопать котлован и построить фундамент. Впоследствии «ПСК-6» подала иск в суд к мэрии Уфы с требованием взыскать 750 млн руб. за срыв стройки.

По информации UfaTime.ru со ссылкой на руководителя департамента недвижимости «ПСК-6» Викторию Тарасову, застройщик пока не получил резолютивную часть судебного решения, поэтому вопрос о продолжении строительства все еще открыт.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Строительство
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