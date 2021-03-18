В Уфе ПСК-6 продолжит строительство дома на ул. Руставели при соблюдении ряда условий

Напомним, в 2020 году компания «ПСК-6», принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, начала строительство многоэтажного дома во дворе на ул. Руставели. Это возмутило местных жителей, по словам которых стройка провоцировала разрушение соседнего девятиэтажного дома № 5. После ряда пикетов Радий Хабиров остановил строительство, хотя застройщик успел выкопать котлован и построить фундамент. Впоследствии «ПСК-6» подала иск в суд к мэрии Уфы с требованием взыскать 750 млн руб. за срыв стройки.