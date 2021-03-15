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Posted 15 марта 2021, 16:53

Published 15 марта 2021, 16:53

Modified 30 ноября, 17:49

Updated 30 ноября, 17:49

«Старики никому не нужны»: тетя рэпера Фейса из Уфы закрывает центр для пожилых

15 марта 2021, 16:53
Член Общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дрёмина объявила, что созданный ею досуговый центр для пожилых «Сеньор» прекращает работу.

Сегодня, 15 марта, член Общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дрёмина сообщила на своей странице в Фейсбуке, что прекращает работу созданного ею культурно-досугового центра «Сеньор».

Главной причиной этого печального события является отсутствие средств для оплаты текущих расходов на содержание центра, даже в его закрытом состоянии, не говоря уже о возобновлении его работы.

- Я не могу описать словами, как жаль. Я потратила много времени и сил, чтоб понять, что старики никому не нужны, - написала Кристина в соцсетях.

Отметим, что данный центр представлял собой не просто место для светских встреч и организации досуга пожилых людей. Кристина организовала его с целью профилактики развития деменции и пожилых людей. Mkset рассказывал ранее об этом подробно.

К сожалению, центр вынужден был приостановить свою работу год назад, после объявления пандемии коронавируса, а вновь возобновить свою деятельность учреждению уже было не суждено.

На днях Кристина также сообщала. что пыталась подать заявку на участие в социальной программе «Атайсал», рассчитывая получить финансовую помощь, однако получила отказ.

Кристина Недорезова-Дрёмина является тетей известного рэпера Ивана Дрёмина, больше известного как Фейc. Однако Кристина не приветствует интерес к ней как к родственнице популярного певца.

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