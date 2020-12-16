Тетя рэпера Face рассказала о целях работы в Общественной палате Башкирии

Одной из его заместителей стала родственница популярного по всей России рэпера Face Кристина Недорезова-Дрёмина. Она рассказала Mkset о своих планах при работе с Общественной палатой Башкирии.
— Перед Общественной палатой 3 года важной, полезной, общественной работы, во многих сферах. Цели будем озвучивать поэтапно, после каждого заседания. Я очень радею за зрелый возраст, и конечно буду стараться приковывать внимание к проблемам старшего поколения, и стараться их решать. Лоббировать программы о заботе о старшем поколении, на федеральный уровень. Палата образовалась очень активная, сильная, с известными общественниками как города, так и Республики. Будем работать, — отметила она.
Позже в своих социальных сетях Кристина Недорезова-Дрёмина написала о шквале вопросов и непонимания в её сторону, связанным с родством с Иваном Дрёминым, и рассказала, что всю свою социальную и благотворительную деятельность начинала с нуля.
— В первую очередь являюсь общественником и уже два года реализую проекты связанные с пожилыми. Так же являюсь послом доброй воли фонда «Изгелек». Да, у нас семья многогранная, но это никак не означает, что мои достижения как-то соприкасаются с родственными связями, — написала член ОП РБ.