Тетя рэпера Face рассказала о целях работы в Общественной палате Башкирии

— Перед Общественной палатой 3 года важной, полезной, общественной работы, во многих сферах. Цели будем озвучивать поэтапно, после каждого заседания. Я очень радею за зрелый возраст, и конечно буду стараться приковывать внимание к проблемам старшего поколения, и стараться их решать. Лоббировать программы о заботе о старшем поколении, на федеральный уровень. Палата образовалась очень активная, сильная, с известными общественниками как города, так и Республики. Будем работать, — отметила она.