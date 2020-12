Тетя рэпера Face рассказала о целях работы в Общественной палате Башкирии

Накануне, 15 декабря, в Уфе прошло первое заседание нового шестого состава Общественной палаты, на котором председателем на ближайшие три года был избран Ростислав Мурзагулов.

Одной из его заместителей стала родственница популярного по всей России рэпера Face Кристина Недорезова-Дрёмина. Она рассказала Mkset о своих планах при работе с Общественной палатой Башкирии. — Перед Общественной палатой 3 года важной, полезной, общественной работы, во многих сферах. Цели будем озвучивать поэтапно, после каждого заседания. Я очень радею за зрелый возраст, и конечно буду стараться приковывать внимание к проблемам старшего поколения, и стараться их решать. Лоббировать программы о заботе о старшем поколении, на федеральный уровень. Палата образовалась очень активная, сильная, с известными общественниками как города, так и Республики. Будем работать, — отметила она. Позже в своих социальных сетях Кристина Недорезова-Дрёмина написала о шквале вопросов и непонимания в её сторону, связанным с родством с Иваном Дрёминым, и рассказала, что всю свою социальную и благотворительную деятельность начинала с нуля. — В первую очередь являюсь общественником и уже два года реализую проекты связанные с пожилыми. Так же являюсь послом доброй воли фонда «Изгелек». Да, у нас семья многогранная, но это никак не означает, что мои достижения как-то соприкасаются с родственными связями, — написала член ОП РБ.

