Материал Mkset о проблеме деменции номинирован на журналистскую премию «Редколлегия»

В материале «Без любви и памяти. Как жить и бороться с деменцией в Башкирии» рассказывается о том, с чем приходится сталкиваться людям, которые заботятся о близких с деменцией, как они борются с гневом, депрессией и чувством вины, как правильно распознать и предугадать тяжелую болезнь, а также о том, почему саму болезнь до сих пор называют чумой XXI века.

В феврале, отметим, одним из лауреатов премии стал известный журналист Юрий Дудь. Его двухчасовой фильм об эпидемии ВИЧ в России оценили не только пользователи YouTube. При этом сам Дудь сообщил, что команда «Вдудя» решила отказаться от денежной премии и разделила ее на три равные части и перечислила в организации по борьбе и профилактике ВИЧ в России: СПИД.Центр, Е.В.А и «Гуманитарный проект».

В сентябре 2019 года сразу два материала Медиакорсети были номинированы на Всероссийскую независимую журналистскую премию «Редколлегия».

Справка

Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

Задача организаторов премии — помочь тем, кто сохраняет в России высокие стандарты профессии в то время, когда свободная и качественная журналистика подвергается давлению со стороны государства, а права человека на свободное выражение своего мнения и на свободный доступ к информации систематически нарушаются.