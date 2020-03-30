Материал Mkset о проблеме деменции номинирован на журналистскую премию «Редколлегия»
Среди претендентов по итогам марта – материалы изданий «Батенька, да вы трансформер», «Новая Газета», «Такие дела», «РБК», «МБХ Медиа» и других редакций.
В материале «Без любви и памяти. Как жить и бороться с деменцией в Башкирии» рассказывается о том, с чем приходится сталкиваться людям, которые заботятся о близких с деменцией, как они борются с гневом, депрессией и чувством вины, как правильно распознать и предугадать тяжелую болезнь, а также о том, почему саму болезнь до сих пор называют чумой XXI века.
В феврале, отметим, одним из лауреатов премии стал известный журналист Юрий Дудь. Его двухчасовой фильм об эпидемии ВИЧ в России оценили не только пользователи YouTube. При этом сам Дудь сообщил, что команда «Вдудя» решила отказаться от денежной премии и разделила ее на три равные части и перечислила в организации по борьбе и профилактике ВИЧ в России: СПИД.Центр, Е.В.А и «Гуманитарный проект».
В сентябре 2019 года сразу два материала Медиакорсети были номинированы на Всероссийскую независимую журналистскую премию «Редколлегия».
Речь идет о материале Лиды Богатыревой «Лицом к стене. Как драка следователей и полицейских в Уфе переросла в уголовное дело» от 8 августа и аналитике Минзали Аскаровой «Фальсификат смерти. Что не так со статистикой суицидов и их профилактикой в Башкирии» от 16 сентября.
Справка
Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.
Задача организаторов премии — помочь тем, кто сохраняет в России высокие стандарты профессии в то время, когда свободная и качественная журналистика подвергается давлению со стороны государства, а права человека на свободное выражение своего мнения и на свободный доступ к информации систематически нарушаются.
Cреди членов жюри: журналист, культуролог Юрий Сапрыкин, издатель, ведущий программы «Суть событий» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пахоменко, основатель проектов The Bell и «Русские норм», журналист Елизавета Осетинская, заместитель главного редактора ИД «Коммерсантъ» Дмитрий Бутрин и другие.