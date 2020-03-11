Все знают, что у таких больных бывает «какашечный период». Это когда вы, на минуту отлучившись, можете застать близкого без подгузников, в чем мать родила, с дерьмом посреди кровати и квартиры. И ты задаешь себе этот вопрос — как? Как любить его в такой момент? Как не сломаться? Вот о чем все боятся, думают, но не хотят говорить. Вот тогда наступает время любви. Ты все время, по привычке, от него чего-то ждешь: совета, похвалы, вопроса, а ждать не надо ничего. Надо отдавать, надо любить его таким, любить безусловно.
Я изменилась полностью за время ухода за отцом. Мой папа — всегда лев, самый сильный мужчина, которого я знала, стал таким трехлетним шкодным пацаном.
За все годы я поняла, что родные очень нуждаются в помощи: в республике должны появиться школы для родственников, специализированные группы психологической поддержки, ведь забота о близких отнимает 24 часа твоего времени. Работа, карьера, личная жизнь могут поменяться полностью. Ты быстро выгораешь. Нужно постоянно говорить таким людям — да, тебе плохо, да, ты имеешь право злиться, да, ты справишься, ты не один. В реальности люди остаются один на один со своими проблемами — ведь в обществе стыдно, не принято об этом говорить.
Помню, в день своего рождения папа буквально чуть ли не умер у меня на глазах - начал внезапно задыхаться. И вот он лежит, не может дышать, поперхнулся, видимо, а я плачу и кричу - папа, живи, живи, живи! И он глазами вдруг захлопал, как ни в чем не бывало. Я поняла, что это был лучший подарок в жизни. Мне кажется, эта болезнь нам дана для того, чтобы мы заново учились любить, потому что мы потеряли человечность.