Моей маме было 87 лет, когда мы поняли, что у нее деменция, но болезнь появилась гораздо раньше. И если бы была хоть какая-то информация об этом заболевании, мы бы не стали так рисковать и класть маму в обычное неврологическое отделение, где лечат пациентов всех возрастов одинаково. А тогда мы положили ее на плановую госпитализацию.



Через два дня меня с порога встречает медсестра и просит срочно переодеть маму. Я начала подозревать что-то неладное. Мама всегда за собой очень тщательно ухаживала и взяла с собой в больницу половину домашнего гардероба. Два дня назад сама ела, пила, ходила, улыбалась, а сейчас перестала меня узнавать, не могла самостоятельно дойти до туалета!



Сказать, что я была в шоке – это ничего не сказать. Как потом выяснилось, такие дозы лекарств просто запрещены людям в возрасте после 80-ти лет. Как об этом могли не знать врачи – для меня до сих пор загадка. Та тонкая грань, которая отделяла мою маму от крайней стадии деменции, была нарушена и болезнь вырвалась из-под контроля. Предвестники заболевания можно было легко обнаружить на обычном исследовании МРТ мозга. Но его нам никто не назначал и не просил сделать. А надо было. На снимках невооруженным взглядом можно разглядеть деменцию.



Таким людям запрещены какие-либо лекарства кроме цитрамона и специальных средств для удерживания болезни под контролем. Сейчас я уже легко узнаю признаки деменции у пожилых людей. Есть много популярной литературы на эту тему, оказывается. Лечить болезнь пока не научились, но можно не допустить таких осложнений, как случилось у моей мамы.

Когда ухаживаешь за дементным больным, очень тяжело психологически. Кажется, что это тот же человек, но! Помимо постоянно возникающих физиологических проблем – сложности с самостоятельным нахождением туалетной комнаты в квартире, может забыть выключить воду и газ, перепутать дверь и окно, тяжело принять то, что человек уже никогда не будет прежним. А ведь речь идет о твоей маме... Справиться со всеми проблемами, нам, пожалуй, помогало чувство юмора. Иначе мы бы просто «сломались».







