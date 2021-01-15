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ПФР опубликовал размеры пенсий, которые будут выплачены в январе 2021 года

15 января 2021, 05:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Большая часть пенсионеров получит на 1 тыс. руб. больше, но некоторые продолжат получать менее 10 тыс. руб.

Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров оказалась выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на данные ПФР, выплаты увеличились на 6,3%, но некоторые продолжат получать менее 10 тыс. руб. в 2021 году.

В частности, средний размер пенсий в России в январе 2021 года достиг 17,5 тыс. руб., а большинство неработающих пенсионеров (около 32 млн чел.) получат прибавку от 1 тыс. руб. Только те, чья пенсия составляла 7-8 тыс. руб., будут получать меньше 10 тыс. руб. Максимальный размер выплат составит 31549 руб.

Напомним, в 2019–2024 гг. индексация пенсий будет происходить с 1 января, а не с 1 февраля, как было принято ранее. В 2022 году пенсии проиндексируют на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%, в 2024 году — на 5,5%. Государство рассчитывает увеличить средний размер пенсий к 2024 году для этой категории граждан до 20 тыс. руб.

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