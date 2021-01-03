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Posted 3 января 2021, 08:33

Published 3 января 2021, 08:33

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В 2021 году пенсионерам России выплатят единовременные пособия по 10 тысяч рублей

В 2021 году пенсионерам России выплатят единовременные пособия по 10 тысяч рублей

3 января 2021, 08:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Выплаты приурочены к Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году части пенсионеров дадут единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это будет выплата, приуроченная к Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Ura.ru.

В частности, выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ из числа лиц, которые входят в соответствующий список согласно федеральному законодательству. Помимо граждан России такую выплату получат ветераны, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии.

Добавим, что выплату получат не только сами участники боевых действий. Она полагается также журналистам, работающим на передовой, участникам операций по ликвидации националистического подполья в 1944–1951 гг. и др.

Данная выплата будет начислена автоматически в апреле 2021 года.

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