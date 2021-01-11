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Posted 11 января 2021, 13:06

Published 11 января 2021, 13:06

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Пенсионный фонд готовит еще одну выплату для жителей России в январе

Пенсионный фонд готовит еще одну выплату для жителей России в январе

11 января 2021, 13:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Дополнительные выплаты граждане России смогут получить в ходе устранения ошибок в выплатных делах, которое готовит ПФР.

Начисление средств в большинстве случаев будет произведено в автоматическом режиме. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на эксперта Анастасию Кирееву.

Напомним, в октябре председатель правления фонда Максим Топилин заявил, что ПФР до конца года устранит все ошибки в назначении пенсий. В частности, речь шла о случаях, когда были обнаружены «задвоенные» СНИЛС, один и тот же номер был указан сразу в нескольких личных делах. Из-за этого ряд пенсионеров недополучил пенсии.

Проверку должны были завершить до конца 2020 года, но сроки перенесли на январь 2021 года. В январе специалисты будут проверять личные дела пенсионеров, в отдельных случаях сделают перерасчет.

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