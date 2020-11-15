В России классным руководителям выплатят по 5 тысяч рублей

Выплата не зависит от количества учеников, важен сам факт классного руководства. Одна выплата равна 5 тыс. руб., если педагог ведет два класса — 10 тыс. руб. Выплата не входит в размер заработной платы и начисляется отдельно. Надбавка положена педагогам всех школ, включая образовательные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти (МИД России, Минкультуры России, Минтранс России и МЧС России).