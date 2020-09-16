В Башкирии мужчину обвиняют в смертельном ДТП, случившемся шесть лет назад

По данным следствия, в сентябре 2014 года пьяный мужчина за рулём «Ауди А8» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП 28-летняя пассажирка умерла на месте от полученных травм. Инцидент произошёл на автодороге «Аскино-Байки-Бердяш».
Мужчина, в свою очередь, вину не признал. В случившемся он обвинил погибшую девушку, заявив, что именно она находилась за рулём. Судмедэксперты выяснили, что за рулём находился обвиняемый, а потерпевшая вылетела из машины и была прижата крышей авто.
Уголовное дело рассмотрит Караидельский районный суд.
Напомним, ранее в Архангельском районе Башкирии произошла страшная авария, в которой пострадали 32 человек, шестеро погибли. Как сообщалось, туристы из Татарстана возвращались в Набережные Челны на автобусе, который попал в аварию из-за превышения скорости и ливня. Водитель признал свою вину и суд назанчил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии-поселении.