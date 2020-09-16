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В Башкирии мужчину обвиняют в смертельном ДТП, случившемся шесть лет назад

16 сентября 2020, 07:52
Фото: pixabay.com
Прокуратура Уфы направила в суд заключение в отношении 39-летнего жителя Караидельского района Башкирии, сообщает ведомство республики. Его обвиняют в нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в сентябре 2014 года пьяный мужчина за рулём «Ауди А8» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП 28-летняя пассажирка умерла на месте от полученных травм. Инцидент произошёл на автодороге «Аскино-Байки-Бердяш».

Мужчина, в свою очередь, вину не признал. В случившемся он обвинил погибшую девушку, заявив, что именно она находилась за рулём. Судмедэксперты выяснили, что за рулём находился обвиняемый, а потерпевшая вылетела из машины и была прижата крышей авто.

Уголовное дело рассмотрит Караидельский районный суд.

Напомним, ранее в Архангельском районе Башкирии произошла страшная авария, в которой пострадали 32 человек, шестеро погибли. Как сообщалось, туристы из Татарстана возвращались в Набережные Челны на автобусе, который попал в аварию из-за превышения скорости и ливня. Водитель признал свою вину и суд назанчил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии-поселении.

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