В Башкирии мужчину обвиняют в смертельном ДТП, случившемся шесть лет назад

Напомним, ранее в Архангельском районе Башкирии произошла страшная авария, в которой пострадали 32 человек, шестеро погибли. Как сообщалось, туристы из Татарстана возвращались в Набережные Челны на автобусе, который попал в аварию из-за превышения скорости и ливня. Водитель признал свою вину и суд назанчил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии-поселении.