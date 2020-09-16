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В Башкирии три человека погибли в ДТП с асфальтоукладчиком

16 сентября 2020, 06:48
Фото: Динар Гильмутдинов / facebook
Вчера, 15 сентября, в Краснокамском районе Башкирии автомобиль въехал в асфальтоукладчик, сообщает ГИБДД.

ДТП случилось вчера поздно вечером на шестом километре дороги Арлан-Ашит. Как сообщает ГИБДД, ВАЗ-2107 под управлением 46-летней женщины въехал в асфальтоукладчик. Инцидент произошел на ремонтном участке дороги. В результате аварии на месте скончалась водитель и два пассажира — 58-летний мужчина и 32-летняя женщина. Кроме того, пострадал 18-летний молодой человек. Сотрудники ГИБДД начали проверку происшествия.

Напомним, 8 сентября в Кармаскалинском районе Башкирии водитель грузовика КамАЗ не уступил на перекрёстке не уступил дорогу авто «Kia Spectra». В результате аварии погибла 58-летняя пассажирка, ещё два пассажира и водитель были госпитализированы.

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