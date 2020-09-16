В Башкирии три человека погибли в ДТП с асфальтоукладчиком

ДТП случилось вчера поздно вечером на шестом километре дороги Арлан-Ашит. Как сообщает ГИБДД, ВАЗ-2107 под управлением 46-летней женщины въехал в асфальтоукладчик. Инцидент произошел на ремонтном участке дороги. В результате аварии на месте скончалась водитель и два пассажира — 58-летний мужчина и 32-летняя женщина. Кроме того, пострадал 18-летний молодой человек. Сотрудники ГИБДД начали проверку происшествия.