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В Башкирии член СПЧ грозит выйти на пикет из-за попавшего в ДТП возле школы сына

16 сентября 2020, 10:27
Фото: facebook Виля Тухватуллина
В Уфе напротив входа в лицей № 160 автомобиль сбил девятилетнего сына члена СПЧ Виля Тухватуллина, который уже три года добивается создания на этом участке пешеходного перехода.

Как рассказал Виль Тухватуллин «МедиаКорСети», вчера, 15 сентября, в 19-00 его сына сбил «Рено Логан» около школы. По словам общественника, он с 2017 года добивается от властей обустроить пешеходный переход прямо напротив лицея. Тухватуллин говорит, что неоднократно обращался к мэру Уфы Ульфату Мустафину и главе Башкирии Радию Хабирову.

Если бы была «зебра», о которой я уже три года прошу все городские и республиканские службы, этого случая не было бы. Если даже теперь меры не будут приняты, я начну ходить с пикетами к мэрии, сказал Тухватуллин.

По его словам, такие же переходы нужны у подхода каждой школы, чтобы не провоцировать учеников на нарушение правил дорожного движения и не подвергать их здоровье опасности.

Это разумная практика — сделать «зебру» там, где человеку удобнее всего переходить дорогу, по кратчайшему пути, а не обходить триста-четыреста метров,говорит Тухватуллин.

К тому же, отмечает Виль Тухватуллин, его 9-летнему сыну перейти дорогу в положенном месте помешала бродившая там стая собак. По словам общественника, мальчик после аварии отделался испугом, сейчас он находится дома под наблюдением родителей.

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