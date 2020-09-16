В Башкирии член СПЧ грозит выйти на пикет из-за попавшего в ДТП возле школы сына

Как рассказал Виль Тухватуллин «МедиаКорСети», вчера, 15 сентября, в 19-00 его сына сбил «Рено Логан» около школы. По словам общественника, он с 2017 года добивается от властей обустроить пешеходный переход прямо напротив лицея. Тухватуллин говорит, что неоднократно обращался к мэру Уфы Ульфату Мустафину и главе Башкирии Радию Хабирову.
Если бы была «зебра», о которой я уже три года прошу все городские и республиканские службы, этого случая не было бы. Если даже теперь меры не будут приняты, я начну ходить с пикетами к мэрии, сказал Тухватуллин.
По его словам, такие же переходы нужны у подхода каждой школы, чтобы не провоцировать учеников на нарушение правил дорожного движения и не подвергать их здоровье опасности.
Это разумная практика — сделать «зебру» там, где человеку удобнее всего переходить дорогу, по кратчайшему пути, а не обходить триста-четыреста метров,говорит Тухватуллин.
К тому же, отмечает Виль Тухватуллин, его 9-летнему сыну перейти дорогу в положенном месте помешала бродившая там стая собак. По словам общественника, мальчик после аварии отделался испугом, сейчас он находится дома под наблюдением родителей.