Хабиров заблокировал строительство многоэтажки в Уфе, против которой выступили жители

Как передаёт издание, Хабиров назвал застройщиков бессовестными людьми и потребовал, чтобы они свернули все работы. По его словам, возведение нового здания на этом месте нарушает санитарные правила, нарушает покой жителей и в целом уродует вид Уфы. Отметим, что Радий Хабиров лично приехал на стройку сегодня утром, 16 сентября.
Останавливайте все работы сегодня, строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую,цитирует «Башинформ» главу республики.
Напомним, против строительства дома на Шота Руставели протестовуали жители соседних домов. Чтобы передать жалобу Радию Хабирову, активисты засели в Доме правительства и останавливали чиновников с требованием аудиенции главы Башкирии. Одну из них арестовали по статье «Мелкое хулиганство». Однако Хабиров всё-таки узнал о протесте жителей на Шота Руставели и поручил чиновникам провести проверку.
Строительство ведёт компания владельца группы «ПСК-6» и депутата Горсовета Уфы Андрея Носкова.