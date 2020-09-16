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Хабиров заблокировал строительство многоэтажки в Уфе, против которой выступили жители

16 сентября 2020, 04:25
Фото: Instagram Радия Хабирова
Строительство многоэтажного дома на уфимской улице Шота Руставели, на которое жаловались жители соседних зданий, отменяется, сообщает «Башинформ» со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

Как передаёт издание, Хабиров назвал застройщиков бессовестными людьми и потребовал, чтобы они свернули все работы. По его словам, возведение нового здания на этом месте нарушает санитарные правила, нарушает покой жителей и в целом уродует вид Уфы. Отметим, что Радий Хабиров лично приехал на стройку сегодня утром, 16 сентября.

Останавливайте все работы сегодня, строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую,цитирует «Башинформ» главу республики.

Напомним, против строительства дома на Шота Руставели протестовуали жители соседних домов. Чтобы передать жалобу Радию Хабирову, активисты засели в Доме правительства и останавливали чиновников с требованием аудиенции главы Башкирии. Одну из них арестовали по статье «Мелкое хулиганство». Однако Хабиров всё-таки узнал о протесте жителей на Шота Руставели и поручил чиновникам провести проверку.

Строительство ведёт компания владельца группы «ПСК-6» и депутата Горсовета Уфы Андрея Носкова.

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#Новости#Уфа#Строительство#Радий Хабиров#Анна Кононова#Город
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