Хабиров заблокировал строительство многоэтажки в Уфе, против которой выступили жители

Как передаёт издание, Хабиров назвал застройщиков бессовестными людьми и потребовал, чтобы они свернули все работы. По его словам, возведение нового здания на этом месте нарушает санитарные правила, нарушает покой жителей и в целом уродует вид Уфы. Отметим, что Радий Хабиров лично приехал на стройку сегодня утром, 16 сентября.