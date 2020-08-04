mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 августа 2020, 10:49

Published 4 августа 2020, 10:49

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

Эксперты запретили строить на Шота Руставели в Уфе новый скандальный дом

4 августа 2020, 10:49
Независимая нижегородская компания по строительной экспертизе и техническому надзору дала негативную рецензию.

Компания «Эоэп» дала оценку застройке площади рядом с жилым домом №5 на улице Шота Руставели в Уфе, жители которого пытаются добиться отмены строительству нового дома, дающего, по мнению выступающих против, трещины их жилищу.

О результатах экспертизы сообщил активист Иван Апаев 4 августа. По информации общественника, компания, которая проводила проверку, официальная и имеет все необходимые сертификаты. Согласно заключению, строительство нового объекта в том месте может стать причиной разрушения жилого дома, который находится на Шота Руставели,5. Причиной будет критическая деформация грунтов в фундаменте и потеря несущей способности.

Медиакорсеть ранее подробно писала о конфликте жителей и застройщика - материал можно почитать здесь. СМИ и общественность начала обращать внимание на ситуацию вокруг Шота Руставели после того, как жильцы пятого дома встали на колени напротив мэрии. К такому решению активисты пришли, так как предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата.

После жители выходили на серию одиночных пикетов у Кремля, а также рассказывали, что на них оказывается давление со стороны властей, вплоть до того, что к ним домой приходят с проверками органы опеки.

#Общество#Новости#Строительство#Строительство и ремонт дорог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика