Эксперты запретили строить на Шота Руставели в Уфе новый скандальный дом

Медиакорсеть ранее подробно писала о конфликте жителей и застройщика - материал можно почитать здесь. СМИ и общественность начала обращать внимание на ситуацию вокруг Шота Руставели после того, как жильцы пятого дома встали на колени напротив мэрии. К такому решению активисты пришли, так как предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата.