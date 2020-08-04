Эксперты запретили строить на Шота Руставели в Уфе новый скандальный дом

Posted 4 августа 2020, 10:49
Published 4 августа 2020, 10:49
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
Компания «Эоэп» дала оценку застройке площади рядом с жилым домом №5 на улице Шота Руставели в Уфе, жители которого пытаются добиться отмены строительству нового дома, дающего, по мнению выступающих против, трещины их жилищу.
О результатах экспертизы сообщил активист Иван Апаев 4 августа. По информации общественника, компания, которая проводила проверку, официальная и имеет все необходимые сертификаты. Согласно заключению, строительство нового объекта в том месте может стать причиной разрушения жилого дома, который находится на Шота Руставели,5. Причиной будет критическая деформация грунтов в фундаменте и потеря несущей способности.
Медиакорсеть ранее подробно писала о конфликте жителей и застройщика - материал можно почитать здесь. СМИ и общественность начала обращать внимание на ситуацию вокруг Шота Руставели после того, как жильцы пятого дома встали на колени напротив мэрии. К такому решению активисты пришли, так как предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата.
После жители выходили на серию одиночных пикетов у Кремля, а также рассказывали, что на них оказывается давление со стороны властей, вплоть до того, что к ним домой приходят с проверками органы опеки.